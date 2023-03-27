Флик рассказал об ожиданиях от игры Германии с Бельгией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждет от предстоящей товарищеской игры против Бельгии. Немцы не участвуют в отборе к Евро-2024, так как турнир состоится в Германии.

«У них поменялся тренер, появился новый дух. У команды есть отличные игроки, которые могут очень компактно защищаться, но при этом создавать большую угрозу в атаке. Мы говорим об одной из сильнейших сборных мира, мы получили хорошую возможность помериться с ней силами», — сказал Флик на пресс-конференции.

Встреча между сборными Германии и Бельгии пройдет в Кельне 28 марта. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.