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Сегодня, 15:31

Флик рассказал об ожиданиях от игры Германии с Бельгией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждет от предстоящей товарищеской игры против Бельгии. Немцы не участвуют в отборе к Евро-2024, так как турнир состоится в Германии.

«У них поменялся тренер, появился новый дух. У команды есть отличные игроки, которые могут очень компактно защищаться, но при этом создавать большую угрозу в атаке. Мы говорим об одной из сильнейших сборных мира, мы получили хорошую возможность помериться с ней силами», — сказал Флик на пресс-конференции.

Встреча между сборными Германии и Бельгии пройдет в Кельне 28 марта. Начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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