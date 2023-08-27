Вирц создал 10 голевых моментов в игре «Байера» и показал лучший результат в топ-5 европейских лиг

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц создал 10 голевых моментов в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (3:0) во 2-м туре чемпионата Германии.

Таким образом, 20-летний немец показал лучший результат в топ-5 европейских лиг за последние 8 лет. В 2015-м хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва создал 11 голевых моментов в матче с «Вест Бромвичем».

В этом сезоне на счету Вирца 3 матча за «Байер», 2 гола и 1 результативная передача.