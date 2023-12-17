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Германия

17 декабря, 23:59

Форвард «Баварии» Кейн забил 51 гол в 2023 году и обошел Роналду и Холанна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал третьим футболистом, сумевшим забить 50+ мячей в 2023 году.

В матче 15-го тура бундеслиги 30-летний англичанин оформил дубль в ворота «Штутгарта» (3:0). Таким образом, в его активе теперь 51 гол в 2023 календарном году.

Кейн обошел форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, которые пока остановились на отметке в 50 мячей в этом году. На счету форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.

С 20 мячами в 14 матчах Кейн лидирует в гонке бомбардиров бундеслиги. Нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бавария
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