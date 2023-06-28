Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:57

Мане впервые высказался об ударе Сане по лицу: «Решать проблемы нужно, но не таким образом»

Футболист «Баварии» Мане впервые рассказал о драке с Сане
Руслан Минаев
Садьо Мане (слева) и Лерой Сане.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Форвард «Баварии» Садьо Мане впервые прокомментировал инцидент с одноклубником Лероем Сане.

Мане ударил по лицу Сане после матча финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

«Такое может случиться и это произошло. Мы смогли решить эту маленькую проблему.

Решать проблемы – это хорошо, но, возможно, не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сезон был сложным и это не стало сюрпризом для меня, я ожидал, что все будет немного сложнее. Это нормально», – цитирует игрока Daily Mail.

После стычки «Бавария» оштрафовала Мане на 500 тысяч евро. Позже Сане попросил руководство клуба не разрывать контракт с сенегальцем.

Лерой Сане
Садио Мане
ФК Бавария
2
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Италии футболистам запретили играть под 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом
Рекорды Уимблдона: главные герои, быстрейшие подачи, самые короткие и длинные матчи
Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня летчиков был экипаж Ка-52
В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейским
В тайге в Амурской области потерялся 10-летний ребенок
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садио Мане не покинет «Баварию» этим летом