Террье о «Байере»: «После семи лет во Франции я хотел перейти в большой зарубежный клуб»

Форвард «Байера» Мартен Террье прокомментировал переход в леверкузенский клуб.

«После семи лет профессиональной карьеры во Франции я хотел переехать в большой зарубежный клуб в Европе. Тот факт, что я покажу свои навыки в клубе, который сделал «золотой дубль», является для меня особой мотивацией. Здорово быть частью этой команды», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Футболист будет выступать под 11-м номером. Портал Transfermarkt оценил сделку в 20 миллионов евро.