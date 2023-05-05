Форвард «Байера» Шик из-за травмы не сыграет в полуфинале Лиги Европы и пропустит остаток сезона

Нападающий «Байера» Патрик Шик больше не сыграет за команду в текущем сезоне.

«К сожалению, сезон для меня закончен, но мы очень усердно работаем, чтобы я был на 100 процентов готов к следующему розыгрышу бундеслиги. Я желаю своим товарищам по команде всего наилучшего в оставшихся играх, нам еще многого предстоит достичь», — написал Шик в социальных сетях.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

11 мая «Байер» в гостях сыграет против «Ромы» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится 18 мая.