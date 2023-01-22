Форвард «Боруссии» Аллер сыграет против «Аусгбурга» в бутсах с надписью «***** рак». Он перенес опухоль яичек

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер выйдет на матч 16-го тура чемпионата Германии против «Аусгбурга» в бутсах с надписью «***** (к черту — Прим. «СЭ») рак».
Футболист сообщил об этом у себя в соцсетях и выложил фото обуви.
В июле 2022 года у 28-летнего ивуарийца выявили злокачественную опухоль яичка. Футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции. Он ни разу не выходил на поле в официальных матчах сезона-2022/23.
13 января форвард сделал хет-трик в товарищеской игре против «Базеля» (6:0).
Матч «Боруссия» — «Аугсбург» состоится в воскресенье, 22 января и начнется в 17.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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