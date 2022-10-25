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Сегодня, 20:14

Форвард «Боруссии» Аллер тренируется на базе «Аякса». Игрока летом прооперировали из-за опухоли яичка

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Боруссии» Себастьян Аллер готовится к возвращению на поле и тренируется на базе «Аякса», сообщает ESPN.

28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» 6 июля. Дортмундцы заплатили за него рекордные для клуба 35 миллионов евро.

Но в том же июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, он был прооперирован. Футболист проходит реабилитацию в Амстердаме.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также Аллер занял третье место среди бомбардиров в Лиге чемпионов-2021/22, забив 11 голов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
ФК Аякс
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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