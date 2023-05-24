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Германия

Сегодня, 16:56

Осимхен замечен в Германии на фоне слухов об интересе «Баварии»

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен замечен в Германии. По данным Bild, утром 24 мая форварда видели на улицах Берлина. Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуется «Бавария».

Отмечается, что цель поездки может быть связана с его невестой Стефани, которая родилась и выросла в Вольфсбурге.

Bild добавляет, что между «Баварией» и «Наполи» нет переговоров по поводу трансфера игрока.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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