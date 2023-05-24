Осимхен замечен в Германии на фоне слухов об интересе «Баварии»

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен замечен в Германии. По данным Bild, утром 24 мая форварда видели на улицах Берлина. Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуется «Бавария».
Отмечается, что цель поездки может быть связана с его невестой Стефани, которая родилась и выросла в Вольфсбурге.
Bild добавляет, что между «Баварией» и «Наполи» нет переговоров по поводу трансфера игрока.
В текущем сезоне 24-летний Осимхен провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.