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Веркаутерен — о назначении Компани: «Бавария» — клуб как раз для него»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» отреагировал на назначение бывшего бельгийского защитника Венсана Компани на пост главного тренера «Баварии».

— Ваш бывший игрок в «Генке» Венсан Компани назначен главным тренером «Баварии». Не рано?

— Не думаю. Мне кажется, «Бавария» — клуб как раз для него! Венсан создан для таких команд, в которых и давления много, но и потенциала тоже. Он такой человек, что именно в подобной обстановке покажет себя в лучшем виде. Хотя управлять игроками и справляться с прессом со стороны там будет сложнее, чем прежде.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем 29 мая. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

 
Доменико Тедеско и&nbsp;Франк Веркаутерен. «Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

 

 

Венсан Компани
Франк Веркаутерен
ФК Бавария
Томас Тухель
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