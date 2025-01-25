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Сегодня, 19:27

«Бавария» обыграла «Фрайбург» в бундеслиге и одержала пятую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
Николас Хефлер и Гарри Кейн.
Фото Reuters
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«Бавария» на выезде победила «Фрайбург» в матче 19-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк».

У команды из Мюнхена голами отличились Гарри Кейн (15-я минута) и Ким Мин Джэ (54-я). Единственный мяч клуба из Фрайбурга на счету Маттиаса Гинтера.

«Бавария» одержала пятую победу подряд в бундеслиге и с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Фрайбург» (27) находится на 9-м месте.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:2
Бавария

В другом матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Вердером» — 2:2. С 21-й минуты дортмундцы играли в меньшинстве, красную карточку получил Нико Шлоттербек.

У «Боруссии» гол забил Серу Гирасси, еще один мяч защитник «Вердера» Марко Фридль отправил в свои ворота. У гостей голами отличились Леонардо Биттенкурт и Марвин Дукш.

«Боруссия» продлила серию без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения). Команда с 26 очками занимает 10-е место в бундеслиге, «Вердер» (27) — 8-й.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Вердер
Источник: Таблица бендеслиги
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
ФК Фрайбург
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