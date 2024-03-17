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17 марта, 15:30

«Фрайбург» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Фрайбург» сыграет с «Байером» в 26-м туре бундеслиги 17 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Байера&amp;quot;.
Фото AFP
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«Фрайбург» примет на своем поле «Байер» в рамках 26-го тура чемпионата Германии в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Европа-Парк Стэдиум» во Фрайбурге, Германия. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры бундеслиги «Фрайбург» — «Байер» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию в России с 17.25 мск покажут телеканалы «Матч! Футбол 3», а также на «НТВ Плюс».

«Фрайбург» идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 25 турах 33 очка. «Байер» продолжает лидировать в бундеслиге. В активе команды из Леверкузена 67 очков.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Байер
ФК Фрайбург
Бундеслига
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