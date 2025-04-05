«Боруссия» разгромила «Фрайбург» в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Фрайбург» в матче 28-го тура немецкой бундеслиги — 4:1.

Победу гостям принесли голы Карима Адейеми (34-я минута), Карни Чуквуэмеки (51-я), Серу Гирасси (68-я) и Джейми Байно-Гиттенса (79-я).

Единственный мяч хозеяв на 89-й минуте забил Максимилиан Эггештайн.

«Боруссия» (41 очко) поднялась на восьмое место в бундеслиге. «Фрайбург» (42) продлил серию без побед до пяти матчей и идет седьмым в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур.

05 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)

В параллельных матчах «Штутгарт» в гостях переиграл «Бохум» (4:0), а «Майнц» сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур.

05 апреля, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)