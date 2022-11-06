«Фрайбург» переиграл «Кельн» и вышел на второе место в бундеслиге

Сегодня, 21:21
«Фрайбург» переиграл «Кельн» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
«Фрайбург одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
«Кельн» остается на 12-й строчке в бундеслиге (17 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования