«Фрайбург» переиграл «Кельн» и вышел на второе место в бундеслиге

«Фрайбург» переиграл «Кельн» в матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0. «Фрайбург одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Кельн» остается на 12-й строчке в бундеслиге (17 очков).