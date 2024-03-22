«Фрайбург» возглавит 38-летний экс-футболист без опыта работы тренером

22 марта, 12:35
Юлиан Шустер займет пост главного тренера «Фрайбурга» по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба команды.
Немецкая команда станет первой для 38-летнего специалиста.
Большую часть карьеры игрока полузащитник провел во «Фрайбурге». За клуб он сыграл 242 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 32 голевые передачи.
После 26 туров чемпионата Германии «Фрайбург» занимает девятое место, набрав 33 очка. Сейчас черно-белыми руководит 58-летний Кристиан Штрайх. Он занимает этот пост с 2011 года.