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Германия

22 марта, 12:35

«Фрайбург» возглавит 38-летний экс-футболист без опыта работы тренером

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Юлиан Шустер займет пост главного тренера «Фрайбурга» по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба команды.

Немецкая команда станет первой для 38-летнего специалиста.

Большую часть карьеры игрока полузащитник провел во «Фрайбурге». За клуб он сыграл 242 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 32 голевые передачи.

После 26 туров чемпионата Германии «Фрайбург» занимает девятое место, набрав 33 очка. Сейчас черно-белыми руководит 58-летний Кристиан Штрайх. Он занимает этот пост с 2011 года.

Футбол
ФК Фрайбург
Кристиан Штрайх
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