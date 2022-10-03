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Германия

Сегодня, 17:03

Футболист немецкого клуба во время матча врезался головой в бетонную стену

Иван Шитик
Корреспондент
Травма игрока в Германии.
Травма игрока в Германии.
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Нападающий клуба северо-восточной региональной лиги Германии «Хеми Лейпциг» Денис Йапель врезался головой в бетонную стену во время матча.

Инцидент произошел в гостевом матче седьмого тура против «Хемнитцера» (1:0).

Йапель пытался достать уходящий мяч, не смог затормозить на скользком покрытии за пределами поля и врезался лицом в стену.

Травма игрока в Германии.
Травма игрока в Германии.

Короткий промежуток времени он лежал неподвижно, после чего начал приходить в себя. В конце концов, 24-летний игрок смог встать, его отвели в раздевалку.

Футболиста доставили в больницу, но вскоре выписали. Он избежал серьезных повреждений.

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