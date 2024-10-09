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Германия

9 октября, 15:24

Футболист «Вольфсбурга» извинился после отказа подписывать радужную майку

Кевин Беренс.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Вольфсбурга» Кевин Беренс отказался подписывать радужную футболку, информирует РИА Новости со ссылкой на Bild.

Мохамед Камара дисквалифицирован на&nbsp;четыре матча. Одноклубник Головина отказался поддержать акцию ЛГБТ*. «Монако» поддержал его дисквалификацию

33-летний футболист вместе с одноклубниками участвовал в автограф-сессии, во время которой немец должен был подписывать фанатские товары для продажи, розыгрыша призов или благотворительных акций.

Сообщается, что Беренс несколько раз отказывался подписать майку с радужными элементами, заявив, что он не подписывается на таком дерьме. Об инциденте проинформировали руководство «Вольфсбурга», после чего футболисту пришлось принести извинения.

Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Источник: РИА Новости

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