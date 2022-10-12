Футболисты «Баварии» недовольны поведением и работой Нагельсманна

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Футболисты «Баварии» недовольны главным тренером Юлианом Нагельсманном, сообщает Bild.
По данным источника, игроки считают, что специалист неудачно управляет командой во время неудачно складывающихся матчей.
Также футболистам не нравится ротация состава и замены по ходу игр. Отмечается, что Нагельсманн обещал Джамалу Мусиале место в стартовом составе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (2:0), но оставил полузащитника в запасе. Мусиала согласился с решением тренера, однако выразил свое разочарование в разговоре с лидерами команды.
Помимо этого, игроки «Баварии» недовольны поведением Нагельсманна. Звездных футболистов команды беспокоит излишняя импульсивность в высказываниях тренера.
Нагельсманн возглавляет «Баварию» с июля 2021 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии-2022/23 с 16 очками в 9 матчах — мюнхенцы выдали худший старт сезона за последние 12 лет.
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Основные источники исследования