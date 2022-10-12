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Германия

Сегодня, 13:44

Футболисты «Баварии» недовольны поведением и работой Нагельсманна

Иван Торопцев
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Футболисты «Баварии» недовольны главным тренером Юлианом Нагельсманном, сообщает Bild.

По данным источника, игроки считают, что специалист неудачно управляет командой во время неудачно складывающихся матчей.

Также футболистам не нравится ротация состава и замены по ходу игр. Отмечается, что Нагельсманн обещал Джамалу Мусиале место в стартовом составе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (2:0), но оставил полузащитника в запасе. Мусиала согласился с решением тренера, однако выразил свое разочарование в разговоре с лидерами команды.

Помимо этого, игроки «Баварии» недовольны поведением Нагельсманна. Звездных футболистов команды беспокоит излишняя импульсивность в высказываниях тренера.

Нагельсманн возглавляет «Баварию» с июля 2021 года. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии-2022/23 с 16 очками в 9 матчах — мюнхенцы выдали худший старт сезона за последние 12 лет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Барселона
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ТБ 2.5

18%

1.59
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Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
2
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