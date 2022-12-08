Геннадий Орлов считает, что Черчесов смог бы работать в бундеслиге

Футбольный комментатор Геннадий Орлов допустил, что Станислав Черчесов смог бы работать в бундеслиге.

«Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию PRO в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге? Он вполне может там работать. И в Австрии может. Но в Германии не очень любят иностранных тренеров — там своих специалистов достаточно. Черчесов — настоящий тренер. Давайте не будем забывать, он из ничего создал команду в 2018 году», — приводит слова Орлов Sport24.

Черчесов с декабря 2021 года возглавляет венгерский «Ференцварош». В текущем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 34 очка в 14 матчах.