Гаджиев назвал условия, при которых Сердар Азмун мог бы усилить «Зенит»

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Российский тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, в каком случае нападающий «Байера» Сердар Азмун мог бы усилить «Зенит».
«Азмун смог бы усилить «Зенит», если бы он вышел на уровень, на котором был, когда выходил в стартовом составе «Зенита». Неизвестно, в каком он состоянии сейчас. Много зависит от того, в какой он физической форме. Он мало играет в «Байере», что тоже влияет на уровень готовности. Все эти обстоятельства играют важную роль. От этого всего и зависит, смог бы он помочь «Зениту», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 года, а в начале 2022-го перешел в «Байер». В составе команды из Санкт-Петербурга нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.
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