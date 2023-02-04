Гаджиев — о причине нежелания Азмуна возвращаться в Россию: «Только он знает, что повлияло на его решение»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Байера» Сердар Азмун не рассматривает вариант с возвращением в Россию.

«Почему Азмун отказался рассматривать вариант с возвращением в Россию? Это надо спросить у него. На переход влияет не только спортивная составляющая, но и бытовые вопросы, игры в еврокубках. Футболисты придают большое значение матчам в еврокубках. Но только он знает, что конкретно повлияло на его решение», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Ранее Sport24 сообщал, что Азмун не хочет возвращаться в Россию и принял принципиальное решение остаться в «Байере» до лета. Позже агент футболиста опроверг эту информацию.

С января 2022-го Азмун выступает за «Байер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.