Гарри Кейн рассказал о желании выигрывать титулы

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как тяжело наблюдать за тем, как другие футболисты выигрывают трофеи.

«Когда ребята играют в Лиге чемпионов, а я просто сижу дома и смотрю на это — я бы соврал, если бы сказал, что мне не было больно», — цитирует Кейна Independent.ie.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем 100 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.