Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Германия. Новости

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

20 ноября, 23:17

Гендиректор «Баварии» — о Мусиале: «Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен надеется, что полузащитник Джамал Мусиала продлит контракт с клубом.

«Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению соглашения. Мы хотим, чтобы он стал одним из лиц клуба», — сказал Дрезен в интервью Abendzeitung.

Мусиала в 2019 году присоединился к академии «Баварии», а в 2020-м дебютировал за основную команду мюнхенского клуба. Всего на его счету 177 матчей за красных, в которых он отметился 52 голами и 35 результативными передачами. Контракт 21-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

После 10 туров бундеслиги сезона-2024/25 баварцы лидируют в турнирной таблице с 26 очками.

Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя