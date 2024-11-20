Гендиректор «Баварии» — о Мусиале: «Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен надеется, что полузащитник Джамал Мусиала продлит контракт с клубом.

«Конечно, мы хотим продлить контракт с одним из лучших игроков мира. Я очень надеюсь, что эти первые действительно хорошие переговоры приведут к продлению соглашения. Мы хотим, чтобы он стал одним из лиц клуба», — сказал Дрезен в интервью Abendzeitung.

Мусиала в 2019 году присоединился к академии «Баварии», а в 2020-м дебютировал за основную команду мюнхенского клуба. Всего на его счету 177 матчей за красных, в которых он отметился 52 голами и 35 результативными передачами. Контракт 21-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.

После 10 туров бундеслиги сезона-2024/25 баварцы лидируют в турнирной таблице с 26 очками.