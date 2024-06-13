Гендиректор «Боруссии» Вацке прокомментировал отставку Терзича

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал отставку Эдина Терзича с поста главного тренера. Об уходе немца было объявлено сегодня, 13 июня.

«Эдин Терзич проделал выдающуюся работу во время своего пребывания в клубе. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Мы с Эдином всегда будем друзьями», — цитирует Вацке пресс-служба команды.

Контракт специалиста с «Боруссией» был рассчитан до июня 2025 года. 41-летний немец возглавил клуб летом 2022 года.