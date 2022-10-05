Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан о Нагельсманне: «Мы все верим в него»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о главном тренере клуба Юлиане Нагельсманне.

«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть сложные этапы, но он очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все верим в него. Я всегда говорил, что нужно дать ему время, в том числе потому, что мы еще не проиграли. У нас достаточно очков в Лиге чемпионов и чемпионат Германии в самом разгаре», — цитирует Sport Bild Кана.

«Бавария» лидирует в группе С Лиги чемпионов, набрав 9 очков в 3 матчах.

После восьми туров чемпоната Германии баварцы с 15 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.