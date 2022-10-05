Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:43

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан о Нагельсманне: «Мы все верим в него»

Мария Гусева

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о главном тренере клуба Юлиане Нагельсманне.

«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть сложные этапы, но он очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все верим в него. Я всегда говорил, что нужно дать ему время, в том числе потому, что мы еще не проиграли. У нас достаточно очков в Лиге чемпионов и чемпионат Германии в самом разгаре», — цитирует Sport Bild Кана.

«Бавария» лидирует в группе С Лиги чемпионов, набрав 9 очков в 3 матчах.

После восьми туров чемпоната Германии баварцы с 15 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Оливер Кан
Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский бокс восстановлен в правах. На турнирах будут и триколор, и гимн
Главный русофоб Самуэльссон недоволен разговорами о возвращении россиян
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
В ВСУ рассказали о приказах расстреливать дома жителей и добивать раненых солдат
Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Садио Мане: «В «Баварии» я чувствую себя по-настоящему счастливым»