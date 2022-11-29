Кан — о Паваре: «Никто в «Баварии» не может спровоцировать свой уход публичными заявлениями»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о высказываниях защитника команды Бенжамина Павара.

Ранее игрок заявлял, что готов попробовать силы в другом чемпионате.

«Никто в «Баварии» не может спровоцировать свой уход заявлениями, особенно публичными. У нас это не работает», — приводит слова Кана Bayern & Germany.

17 ноября Bild сообщал, что в «Баварии» недовольны последними высказываниями о своем будущем Павара.

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего игрока заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».

Контракт Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил четыре гола.