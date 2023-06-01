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Германия

Сегодня, 09:31

Георгиев думает, что Азмуну не нужно возвращаться в Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» и «Рубина» Благой Георгиев высказался о будущем форварда «Байера» Сердара Азмуна.

«Азмун мой большой друг. Мы по-прежнему иногда общаемся. Конечно, жалко, что пока у него получается реализовать свой несомненно большой потенциал в Германии. Этот сезон получился для него тяжелым, хотя были и хорошие моменты особенно несколько месяцев назад, когда он стал играть чаще.

Азмун мог играть бы в любой лиге мира. У него достаточно качеств. Не думаю, что ему надо возвращаться в Россию. Германия ему тоже подходит. Теперь он адаптирован. Ему нужно только дать шанс», – цитирует Георгиева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний форвард провел за «Байер» 33 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Лион», «Марсель» и «Фенербахче».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/blagoj-georgiev-ne-dumayu-chto-azmunu-nado-vozvrashhat-sya-v-rossiyu/
Сердар Азмун
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