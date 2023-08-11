Германия: расписание матчей и где смотреть игры клубов бундеслиги в Кубке

В пятницу, 11 августа, стартует 81-й розыгрыш Кубка Германии.

Действующим обладателем является «Лейпциг», который в сезоне 2022 / 2023 сумел защитить титул и завоевать трофей второй раз подряд. Победитель получает путевку в групповой этап Лиги Европы. Если же он квалифицировался в Лигу чемпионов или Лигу Европы по итогам чемпионата Германии, то в групповой этап Лиги Европы попадет команда, занявшая шестое место. А занявшая седьмое место получит путевку в раунд плей-офф Лиги конференций.

Расписание Кубка Германии — 2023 / 2024

1-й раунд: 11-14 августа 2023 года и 26-27 сентября 2023 года.

2-й раунд: 31 октября / 1 ноября 2023 г.

1/8 финала: 5/6 декабря 2023 г.

1/4 финала: 30-31 января 2024 года и 6-7 февраля 2024 года.

1/2 финала: 2-3 апреля 2024 г.

Финал: 25 мая 2024 года

Участники 1-го раунда Кубка Германии — 2023 / 2024

На данном этапе примут участие 64 клуба: 18 представителей высшего дивизиона, 18 — второй бундеслиги и 4 — лучшие команды 3-й лиги.

Расписание 1-го раунда Кубка Германии — 2023 / 2024

30 из 32 встреч первого этапа пройдут с 11 по 14 августа 2023 год. Матчи с участием «Баварии» и «РБ Лейпциг», которые 12 августа сыграют за Суперкубок Германии, запланированы на 26 и 27 сентября 2023 года.

11 августа, пятница

«Саарбрюкен» — «Карлсруэ» — время начала матча — 19:00

«Зандхаузен» — «Ганновер» — время начала матча — 19:00

«Берзенбрюк — «Боруссия М» — время начала матча — 19:00

«Айнтрахт Б» — «Шальке» — время начала матча — 21:45

12 августа, суббота

«Балинген» — «Штутгарт» — время начала матча — 14:00

«Карл Цейсс» — «Герта» — время начала матча — 14:00

«Виктория Кельн» — «Вердер» — время начала матча — 14:00

«Шотт Майнц» — «Боруссия Д» — время начала матча — 16:30

«Атлас Дельменхорст» — «Санкт-Паули» — время начала матча — 16:30

«Обернойланд» — «Нюрнберг» — время начала матча — 16:30

«Тойтония Оттенсен» — «Байер» — время начала матча — 16:30

«Гютерсло» — «Хольштайн Киль» — время начала матча — 16:30

«Халлешер» — «Гройтер Фюрт» — время начала матча — 19:00

«Арминия» — «Бохум» — время начала матча — 19:00

«Эльферсберг» — «Майнц» — время начала матча — 19:00

13 августа, воскресенье

«Рот-Вайсс Эссен» — «Гамбург» — время начала матча — 14:00

«Ростокер» — «Хайденхайм» — время начала матча — 14:00

«Оберахерн» — «Фрайбург» — время начала матча — 14:00

«Иллертиссен» — «Фортуна» — время начала матча — 16:30

«Маккаби Берлин» — «Вольфсбург» — время начала матча — 16:30

«Рот-Вайсс Кобленц» — «Кайзерслаутерн» — время начала матча — 16:30

«Унтерхахинг» — «Аугсбург» — время начала матча — 16:30

«Локомотив Лейпциг» — «Айнтрахт Ф» — время начала матча — 16:30

«Астория» — «Унион» — время начала матча — 19:00

«Энерги» — «Падерборн» — время начала матча — 19:00

«Франкфурт» — «Ганза» — время начала матча — 19:00

14 августа, понедельник

«Ян Регенсбург» — «Магдебург» — время начала матча — 19:00

«Любек» — «Хоффенхайм» — время начала матча — 19:00

«Хомбург» — «Дармштадт» — время начала матча — 19:00

«Оснабрюк» — «Кельн» — время начала матча — 21:45

Где смотреть 1-й раунд Кубка Германии — 2023 / 2024

В январе 2022 года «Матч ТВ» продлил телевизионные права на показ Кубка Германии по футболу. Новое соглашение рассчитано на четыре сезона — до турнира 2025/26 годов и включает в себя все виды медиаправ. Следить за матчами можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканала «Матч ТВ».

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