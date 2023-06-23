Геррейру прокомментировал переход из «Боруссии» в «Баварию»

Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру высказался о своем переходе из дортмундской «Боруссии» в «Баварию».

«Когда поступил звонок из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот великий клуб, и я также очень ценю Томаса Тухеля за то время, которое мы провели вместе в Дортмунде. Я сделаю все возможное, чтобы мы выиграли как можно больше титулов. Это философия «Баварии», — цитирует Геррейру официальный сайт мюнхенцев.

«Бавария» 23 июня объявила о подписании контракта с 29-летним португальцем. Он переходит в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с «Боруссией» истекает в конце июня.