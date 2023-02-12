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Германия

Сегодня, 19:29

Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Герте»

Мария Гусева
«Герта» — «Боруссия» М — 4:1.
Фото Global Look Press
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«Герта» на своем поле обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 20-го тура чемпионата Германии — 4:1.

Счет на 17-й минуте открыл защитник гостей Нико Эльведи. На 30-й минуте нападающий Йессик Нганкам сравнял счет. На 52-й минуте защитник Мартон Дардай вывел «Герту» вперед. В добавленное ко второму тайму время отличились нападающие Дерри Шерхант и Доди Лукебакио.

«Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 17 очков. «Боруссия» из Менхенгладбаха располагается на 10-й строчке с 26 очками.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
12 февр, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
4:1
Боруссия М

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Герта
Бундеслига
0
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