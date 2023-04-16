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Германия

Сегодня, 16:44

«Герта» объявила об отставке Сандро Шварца

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц официально покинул «Герту».

После ухода Шварца команду возглавил Паль Дардаи, который ранее уже дважды работал с «Гертой». Он подписал контракт до конца сезона.

Шварц возглавлял «Герту» с лета прошлого года. Под руководством 44-летнего специалиста берлинцы провели 29 матчей, в которых одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в 17 встречах.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).

Футбол
ФК Герта
Сандро Шварц
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