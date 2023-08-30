«Герта» расторгла контракт с бывшим защитником «Рубина» Уремовичем

Сегодня, 18:38
Экс-защитник «Рубина» Филип Уремович расторг контракт с «Гертой», сообщается на официальном сайте берлинцев.
Соглашение с 26-летним хорватом расторгнуто по обоюдному согласию.
«Филип подошел к нам с пожеланием, и в ходе наших бесед мы пришли к соглашению, что прекращение сотрудничества — лучшее решение для всех сторон», — приводит слова спортивного директора клуба Бенджамена Вебера официальный сайт «Герты».
Уремович выступал за «Герту» с лета прошлого года. Он провел за берлинцев 23 матча, в которых отличился одним голом. До «Герты» защитник с 2018 по 2022 годы играл за «Рубин».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|
2
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
9
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|5-7
|1
|
13
|Майнц
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|
14
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
15
|Хайденхайм
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|- : -
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|- : -
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -