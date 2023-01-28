«Унион» победил «Герту» и вернулся на второе место в бундеслиге

Сегодня, 19:25
«Унион» на выезде победил «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
Команда из Берлина набрала 36 очков и вернулась на второе место в бундеслиге. У «Баварии» также 36 очков, но у мюнхенцев также есть матч в запасе.
«Герта», с которой работает бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц, остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (14 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования