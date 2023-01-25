«Вольфсбург» разгромил «Герту», «Хоффенхайм» вырвал ничью у «Штутгарта»

«Герта» проиграла «Вольфсбургу» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 0:5. Встреча прошла в Берлине на Олимпийском стадионе.

Голами в составе победителей отметились Ридле Баку, Йонас Винд, Маттиас Сванберг, Омар Мармош и Максимилиан Арнольд.

В другой встрече «Хоффенхайм» и «Штутгарт» сыграли вничью. Встреча прошла на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме.

На 11-й минуте Андрей Крамарич вывел хозяев вперед. Перед перерывом Серу Гирасси сравнял счет.

После перерыва японец Ватару Эндо забил у гостей. На последних минутах Крамарич оформил дубль и спас команду от поражения. Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как Науру Ахамада получил красную карточку.