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«Вольфсбург» разгромил «Герту», «Хоффенхайм» вырвал ничью у «Штутгарта»

Евгений Козинов
Корреспондент
24 января. «Герта» — «Вольфсбург» — 0:5.
Фото Global Look Press
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«Герта» проиграла «Вольфсбургу» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 0:5. Встреча прошла в Берлине на Олимпийском стадионе.

Голами в составе победителей отметились Ридле Баку, Йонас Винд, Маттиас Сванберг, Омар Мармош и Максимилиан Арнольд.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
24 янв, 22:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
0:5
Вольфсбург

В другой встрече «Хоффенхайм» и «Штутгарт» сыграли вничью. Встреча прошла на стадионе «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме.

На 11-й минуте Андрей Крамарич вывел хозяев вперед. Перед перерывом Серу Гирасси сравнял счет.

После перерыва японец Ватару Эндо забил у гостей. На последних минутах Крамарич оформил дубль и спас команду от поражения. Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как Науру Ахамада получил красную карточку.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
24 янв, 22:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:2
Штутгарт
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Герта
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
0
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