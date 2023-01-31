Гладилин считает, что Азмун пригодится «Зениту»

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении иранского футболиста Сердара Азмуна в петербургский «Зенит».
«Он опытный игрок, находится в расцвете сил. Конечно, он пригодится «Зениту». Азмун знает стиль игры, а его знает Семак, его знают игроки, со многими он играл. Так что у него проблем не будет. Никакой адаптации ему не надо, менталитет у него нормальный. По мастерству он подходит. Если это произойдет, то это будет усиление для «Зенита», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».
СМИ сообщали, что Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер во французский «Марсель» не состоится.
Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.
Напомним, что форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В России он также играл за «Рубин» и «Ростов».
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