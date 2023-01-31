0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:04

Гладилин считает, что Азмун пригодится «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении иранского футболиста Сердара Азмуна в петербургский «Зенит».

«Он опытный игрок, находится в расцвете сил. Конечно, он пригодится «Зениту». Азмун знает стиль игры, а его знает Семак, его знают игроки, со многими он играл. Так что у него проблем не будет. Никакой адаптации ему не надо, менталитет у него нормальный. По мастерству он подходит. Если это произойдет, то это будет усиление для «Зенита», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

СМИ сообщали, что Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер во французский «Марсель» не состоится.

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Напомним, что форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В России он также играл за «Рубин» и «Ростов».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19625065.shtml

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Семшов считает, что Азмуну нет смысла возвращаться в «Зенит»

В «Унионе» объяснили причину срыва трансфера Иско