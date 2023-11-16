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Германия

Сегодня, 00:36

Гласнер может возглавить «Унион»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австрийский специалист Оливер Гласнер является потенциальным кандидатом на замену Урсу Фишеру в берлинском «Унионе», сообщает Bild.

Последним клубом Гласнера был «Айнтрахт», который он возглавлял с 2021 года и покинул по окончании сезона-2022/23. Он привел клуб к победе в Лиге Европы сезона-2021/22.

Летом 49-летний специалист отказался от предложения «Аль-Шабаба» на 8 миллионов евро в год, чтобы сосредоточиться на семье.

«Унион» после 11 туров занимает последнее место в чемпионате Германии, набрав 6 очков.

Урс Фишер. «Унион» объявил об увольнении Фишера с поста главного тренера

Футбол
ФК Унион Берлин
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