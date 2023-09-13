Главного тренера «Баварии» Тухеля не устраивает уровень игры де Лигта

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель разочарован игрой защитника мюнхенского клуба Маттейса де Лигта, сообщил TZ.

По информации источника, специалисту не нравится, что нидерландец медленно набирает физическую форму, отдает много поперечных пасов и избегает вертикальных передач. По этим причинам другие защитники мюнхенцев Дайот Упамекано и Ким Мин Джэ выигрывают у него конкуренцию.

Де Лигт выступает за «Баварию» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 24-летний голландец принял участие в 4 матчах во всех турнирах, провел на поле в сумме 77 минут и не отметился результативными действиями.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.