Германия. Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Сегодня, 04:40

Компани — о победе над «Фрайбургом»: «Самым важным был момент, когда мы забили второй гол»

Павел Лопатко

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Фрайбургом» (6:2) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

«Несомненно, нашим самым важным действием был момент, когда мы забили второй гол, сделав счёт 2:1. Игроки создали эту фазу атаки. Было проявлено много качества. Немногие игроки способны на такое, это вернуло нам импульс. И все, что произошло после, стало заслугой хорошей игры многих футболистов», — цитирует Компани ESPN.

Эпизод матча &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; 22&nbsp;ноября 2025 года.Новая катастрофа «Ливерпуля», «Барселона» ярко вернулась на «Камп Ноу», Ваноли и Спаллетти сыграли вничью

За «Баварию» забили пять футболистов — Майкл Олисе (дважды), Леннарт Карл, Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.

Венсан Компани
ФК Бавария
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
