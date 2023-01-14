Нагельсманн подтвердил, что «Бавария» продолжает поиски нового вратаря

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что клуб ищет нового голкипера после травмы Мануэля Нойера.

«Все знают нашу ситуацию с вратарями. Нам, безусловно, нужен голкипер. Если наши оставшиеся вратари порвут связки на следующей неделе, что мы будем делать? Мы должны найти решение.

Мы доверяем Ульрайху. Он знает свою роль. Мы знаем, на что он способен. Мы уже доверяли ему место в воротах в первой части сезона, когда Нойер получил травму», — приводит слова специалиста Sport1.

36-летний Мануэль Нойер в начале декабря сообщил, что не сможет продолжать играть в текущем сезоне из-за перелома голени.

Голкипер в текущем сезоне провел 16 матчей за «Баварию» во всех турнирах, пропустил 14 голов и 7 раз сыграл на ноль.