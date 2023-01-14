Нагельсманн подтвердил, что «Бавария» продолжает поиски нового вратаря

Сегодня, 17:00
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что клуб ищет нового голкипера после травмы Мануэля Нойера.
«Все знают нашу ситуацию с вратарями. Нам, безусловно, нужен голкипер. Если наши оставшиеся вратари порвут связки на следующей неделе, что мы будем делать? Мы должны найти решение.
Мы доверяем Ульрайху. Он знает свою роль. Мы знаем, на что он способен. Мы уже доверяли ему место в воротах в первой части сезона, когда Нойер получил травму», — приводит слова специалиста Sport1.
36-летний Мануэль Нойер в начале декабря сообщил, что не сможет продолжать играть в текущем сезоне из-за перелома голени.
Голкипер в текущем сезоне провел 16 матчей за «Баварию» во всех турнирах, пропустил 14 голов и 7 раз сыграл на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования