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Германия

Судейство

Сегодня, 06:11

Тухель: «В матче с «Сити» не на уровне были лишь судейство и поле. Тюрпену — низший балл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал судейство в ответном мтаче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования) — за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», — заявил Томас Тухель.

По ходу матча главный судья Клеман Тюрпен удалил главного тренера мюнхенцев.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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