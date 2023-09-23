Тухель: «Я доволен отношением команды к делу и тем, как она подошла к игре с «Бохумом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Бохумом» (7:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

«Мы знаем, как неудобно играть против «Бохума». В последних трех матчах у них было больше всего ударов по воротам. Мы знали, что должны использовать определенные ситуации, выигрывать верховые и вторые мячи. Так мы и сделали, и все получилось. Мы вошли в хороший ритм, фантастически владели мячом, использовали свои шансы. Это была заслуженная победа и отличный рабочий день для нас.

Я очень доволен отношением команды к делу и тем, как она подошла к игре. Сегодня это был явный шаг вперед. Это была очень собранная игра на высоком уровне и очень хорошая командная игра», — приводит слова Тухеля Sky.

«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).