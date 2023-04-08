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Сегодня, 20:45

Тухель о победе над «Фрайбургом»: «Баварии» было важно провести сухой матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Фрайбургом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 матчей и обыграли нас в Кубке в середине недели. В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно. Мане очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» находится на четвертой строчке (47 очков).

ФК Бавария
ФК Фрайбург
Томас Тухель
0
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