Тухель — о матче с «Айнтрахтом»: «Игра «Баварии» сегодня была просто недостойной»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:5) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

«Мы заслужили поражение. Это была странная игра. «Бавария» не играла хорошо, но счет немного странный. Мы все в этом виноваты, когда целую неделю тренируешься, а потом так играешь. Готовности, желания выиграть игру сегодня не было. Пропустить пять голов, не совершив ошибок, невозможно. Сегодня это произошло. Мы были жестоко наказаны. Я думаю, что командная игра сегодня была просто недостойной — я тоже часть команды, я несу ответственность. Мы проанализируем это вместе, а затем перейдем к следующей игре», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» проиграла впервые в текущем сезоне бундеслиги. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками.