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Тухель: «Манчестер Сити» снова был у нас на крючке, но нам не везло в достаточной мере"

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, «Сити» снова был у нас на крючке. Даже больше, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, нам не везло настолько, чтобы все изменить. Я очень доволен тем, как мы выступили», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ и сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет 9-10 мая. Ответная встреча состоится 16-17 мая.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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