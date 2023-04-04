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Сегодня, 06:05

Тухель о Канселу: «Убежден, он способен играть за «Баварию» на высоком уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что защитник команды Жоау Канселу способен играть на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не выкупят 28-летнего игрока за 70 миллионов евро у «Манчестер Сити».

«Мне нравится Канселу. Он обладает мастерством высочайшего уровня, обе ноги — рабочие, умеет играть в пас. Я более чем доволен, что он здесь. Он нам будет нужен. Я убежден, что он способен играть за нас на высоком уровне», — приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

24 марта «Бавария» объявила об увольнении Юлиана Нагельсманна и о назначении Тухеля новым главным тренером клуба.

Источник: Фабрицио Романо
Жоау Канселу
ФК Бавария
Томас Тухель
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