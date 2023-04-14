Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался в защиту форварда команды Садио Мане, который ударил другого нападающего мюнхенцев — Лероя Сане.

Стычка между одноклубниками произошла после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

«Я не был свидетелем этого инцидента, — цитирует Bulinews Тухеля. — Я сразу же поговорил со всеми, кто причастен к этому. Нам необходимо было прояснить этот вопрос. Мы не первая команда, в которой произошел подобный инцидент, и мы не будем последними. То, как два человека справились с этим, оказало очищающее действие. Я первый, кто защищает Мане. Я давно его знаю как профессионала. Он никогда ни в чем не был виновен. Каждый имеет право на ошибку. Это было слишком и противоречило кодексу «Баварии». Он признал это и извинился. Это абсолютно искренне, он продолжит тренироваться».

Ранее стало известно, что футболисты извинились перед одноклубниками за инцидент. Сане попросил руководство «Баварии» не разрывать контракт с нападающим Мане.