Главный тренер «Баварии» Тухель заявил, что де Лигт не вернется на поле в этом году

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии защитника Маттейса де Лигта. Нидерландский футболист недавно приступил к индивидуальным тренировкам после восстановления от травмы.

«Состояние де Лигта? Я не думаю, что он выйдет на поле до конца этого года», — сказал Тухель на пресс-конференции.

24-летний нидерландец получил травму в матче 1/16 финала Кубка Германии с «Саарбрюккеном» (1:2).

«Бавария» из-за кадровой ситуации с центральными защитниками присматривается к игроку «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану.