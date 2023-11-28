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Сегодня, 16:16

Главный тренер «Баварии» Тухель заявил, что де Лигт не вернется на поле в этом году

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии защитника Маттейса де Лигта. Нидерландский футболист недавно приступил к индивидуальным тренировкам после восстановления от травмы.

«Состояние де Лигта? Я не думаю, что он выйдет на поле до конца этого года», — сказал Тухель на пресс-конференции.

24-летний нидерландец получил травму в матче 1/16 финала Кубка Германии с «Саарбрюккеном» (1:2).

«Бавария» из-за кадровой ситуации с центральными защитниками присматривается к игроку «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
Томас Тухель
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