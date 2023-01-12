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Нагельсманн не исключает участия Мане в матчах против «ПСЖ» в ЛЧ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не исключает участия форварда мюнхенцев Садио Мане в матчах Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«При идеальном раскладе он мог бы сыграть против «ПСЖ», но все должно идти очень, очень хорошо. Небольшой риск по-прежнему сохраняется. Посмотрим, как пойдет процесс восстановления», — приводит слова специалиста журналист Адриен Гренье.

Мане получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1) и пропустил ЧМ-2022.

В этом сезоне Мане сыграл в 23 матчах за «Баварию», забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи во всех турнирах.

Первый матч плей-офф ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля, ответный — 8 марта.

Садио Мане
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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