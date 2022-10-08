Нагельсманн — о ничьей с «Боруссией»: «Очень обидно, мы должны были лучше защищаться»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Боруссией» (2:2) в 9-м туре бундеслиги.

«Это была равная игра, но у нас было несколько моментов во втором тайме, когда мы были ближе к победе. В конце концов, я думаю, что результат вполне справедлив. У нас было много моментов, чтобы снять все вопросы в матче. Потом мы плохо защищались и пропустили. Это, конечно, очень обидно, но результат не является незаслуженным. Мы должны были лучше защищаться в той ситуации, которая была незадолго до 2:2», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).