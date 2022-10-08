Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

8 октября, 22:37

Нагельсманн — о ничьей с «Боруссией»: «Очень обидно, мы должны были лучше защищаться»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Боруссией» (2:2) в 9-м туре бундеслиги.

«Это была равная игра, но у нас было несколько моментов во втором тайме, когда мы были ближе к победе. В конце концов, я думаю, что результат вполне справедлив. У нас было много моментов, чтобы снять все вопросы в матче. Потом мы плохо защищались и пропустили. Это, конечно, очень обидно, но результат не является незаслуженным. Мы должны были лучше защищаться в той ситуации, которая была незадолго до 2:2», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Первый после ЧП пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бундеслига: «Байер» разгромил «Шальке», «Боруссия» Д и «Бавария» сыграли вничью и другие матчи 9-го тура

Нойер — о ничьей с «Боруссией»: «Это наш провал, а не заслуга соперников»