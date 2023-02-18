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Германия

Сегодня, 20:14

Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» ругался на судей: «Мягкотелое сборище»

Ана Горшкова
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» (2:3) ходил в судейскую комнату, сообщает Kicker.

По данным источника, после игры разъяренный Нагельсманн пробежал через микс-зону, мимо ожидающих журналистов, к судейскому кабинету и закричал: «Он что, издевается, что ли?»

Затем он постучал в дверь главного арбитра матча Тобиаса Вельца, провел около минуты с ним, и снова выскочил со словами: «Боже мой, боже мой! Мягкотелое сборище!»

Главной причиной недовольства Нагельсманна было удаление защитника Дайота Упомекано на 8-й минуте матча с «Боруссией».

Источник: Kicker
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Юлиан Нагельсманн
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